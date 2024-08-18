精材、奇鋐 四檔有看頭

台股近期延續跌深反彈走勢，收復月線關卡，盤面題材股各自表態，精材（3374）、奇鋐（3017）等中小型題材股獲得法人積極回補，後市可期，發行券商建議，偏多投資人可透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，台積電持有精材股權達41%，是最大股東亦為主要客戶，營收占比逾七成，大部分業務以客製化專案為主，營收表現視量產時程而定。

精材第3季進入產業傳統旺季，新款手機拉貨力道轉強，將帶動3D感測元件封裝與12吋晶圓測試需求上揚，車用影像感測器需求持平，而消費性感測CIS急單較多，法人預期，整體影像感測器封裝下半年溫和回升。

精材法說會上調高今年資本支出到20.4億至23.5億元，年增135%至171%，用於中園新廠建置，明年第2季前將陸續完工，較原先預期提前三個月，未來除晶圓測試外，亦新增封裝後測試訂單，明年下半年將貢獻營收。

奇鋐第2季財報優於預期，主要受惠產品組合轉佳、生產線自動化效益發揮，加上NRE及匯兌等業外收益挹注，法人預期，下半年營運動能來自輝達（NVIDIA）H100、H200氣冷設計的3D VC，以及GB200設計的液冷等產品出貨。

法人看好，奇鋐在氣冷散熱領域維持具備散熱模組、 風扇、機殼一次提供完整散熱解決方案能力，無論在氣冷及水冷散熱等領域，都將受惠AI伺服器產業整體產值提升。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。連結精材的相關權證包括精材群益44購02（720306）、精材凱基41購06（722128）；奇鋐相關權證有奇鋐群益42購08（046649）、奇鋐台新42購01（045348）。