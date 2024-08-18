中興電、川湖 選長天期

台股多空震盪，目前盤面上具業績題材支撐的「營運優質股」走勢相對抗震，將有機會躍居為多頭焦點，投資人可參考中興電（1513）、川湖（2059）等，利用權證參與行情。

中興電7月營收20.85億元，年增5.9%；累計今年前七月營收143.5億元，年增12.7%，單月、前七月均創歷史同期新高。

中興電、川湖相關權證

中興電受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在手訂單滿檔，加上為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，故大嗑國內商機，去年來幾乎每月營收都繳出同期新高的紀錄。

中興電目前在手訂單約410億元，今年已陸續獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，總計全年新增訂單達300億元。

川湖表示，第3季有機會較第2季成長，第4季持續向上，下半年優於上半年，明年比今年好，2026年成長也可期。

川湖是伺服器導軌廠，第2季毛利率衝上69.63%，創單季新高；稅後純益14.56億元，為同期最佳，每股純益15.29元。

中國信託證券建議，若看好此兩檔，可設價外程度20%以內、中長天期權證，如連結中興電相關權證包括中興電中信41購01（081835）、中興電凱基41購02（084356）；川湖相關權證有川湖中信43購01（047024）、川湖永豐3C購03（078814）等。