中興電、華城 權證挑長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
中興電、華城相關權證
中興電、華城相關權證

近來全球電力議題成為法人高度關注的焦點。受惠電力需求持續成長，法人預期將嘉惠台系相關電力設備族群的股價表現，使得包括中興電（1513）、華城（1519）等台廠股價近來再轉強勢，頗有再衝一波多頭攻勢的企圖。

電力設備股近來已成為市場投資人高度關注議題，題材之熱，不僅國內本土法人紛出具報告進行分析，甚至連外資也加入解析行列，如新近某大型美系外資接連出具產業及戰略報告，唱旺電力設備股動作相當明顯。

大型美系外資繼日前出具戰略報告，大喊電力設備股中興電、華城股價必於30天內上漲後，新近又出具產業報告，喊多台系電力設備股，中興電給予「優於大盤」評級、目標價看227元；華城也「優於大盤」、目標價看1,035元。

美系外資指出，隨著人工智慧（AI）的大量應用、電網汰舊換新、以及綠能轉換等三大因素，帶來龐大的電力需求。該外資在最新出具「電力設備產業」研究報告中預期，美國變壓器短缺問題，至少在未來二年難以解決。

該美系外資基於電力需求上揚趨勢，預期今年美國變壓器平均銷售單價（ASP）將持續上升，國內強韌電網計畫帶動，將嘉惠相關台系電力設備廠，紛喊多中興電、華城，給予正向評級。

權證發行商建議，看好中興電、華城等後市的投資人，可布局相關權證。挑選標準，以價內外20%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

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