台積、聯電 四檔權證馬力足

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電。 路透社
台積電。 路透社

AI長線趨勢不變，外資券商近期「晶圓代工產業」報告指出，晶圓代工產業未來18個月將步入復甦循環，對台積電（2330）、聯電（2303）均給予「優於大盤」評級，法人建議相關權證可 布局。

摩根大通（小摩）證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，隨著第2季晶圓代工廠陸續釋出營收、財報及未來展望，加上周期性需求受惠3C及AI升溫，確認晶圓代工產業未來18個月將步入復甦循環。

台積電、聯電相關權證
台積電、聯電相關權證

台廠方面看好高貝他（Beta）族群，如台積電受惠AI加速器領域的領先地位、聯電得益產能利用率回升，因此均給予「優於大盤」評級；世界因8吋晶圓面臨結構性的挑戰、力積電因毛利率無力回升，中芯國際因擴產帶來折舊負擔，因此均抱持謹慎保守的觀點，都給予「中立」評級。

哈戈谷指出有二大值得注意的趨勢：首先，先進製程需求依然強勁，由於生成式AI基礎設施建設加速，N5和N3節點的先進製程需求顯著增加，使該領域在全球市場中持續占據主導地位。

其次，中國晶圓代工廠相較台灣晶圓代工廠展現出更快復甦速度，由於中國晶圓代工廠較早進行庫存調整，中國無廠半導體公司（Fabless）對補庫存需求強勁，從而推動該市場的快速回暖。

哈戈谷補充，2024年上半年可能是大多數晶圓代工廠的低谷，但隨著大部分領域（汽車和工業除外）的庫存水準恢復正常，且在宏觀經濟的背景下有所改善，因此產能利用率預計將在下半年的上行周期中逐步上升。

看好台積電、聯電後的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上商品參與行情。

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