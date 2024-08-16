全民權證／鑫科 優選逾60天

鑫科（3663）憑藉中鋼精材的強勁表現、FOPLP載板市場增長潛力及貴金屬交易業務的穩定貢獻，展現出持續成長的潛力，因此法人給予「買進」評級，相關權證可伺機布局。

法人分析，鑫科在2024年開始認列中鋼精材的營收與獲利。中鋼精材專注於生產純鈦、鈦合金和鎳基合金等高端材料預計將在2024年帶動公司營收和獲利顯著增長。此外，鑫科在FOPLP載板領域也具有獨特優勢，合作客戶包括台灣面板製造商及歐洲的半導體企業。隨著歐洲客戶提升規格，下半年出貨量有望大幅增長。

看好鑫科後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

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