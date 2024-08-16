全民權證／華通 二檔強強滾
華通（2313）第2季毛利率14.9%，主要是美系大客戶平板銷量提升、LEO出貨比重增加，帶動稼動率轉佳，稅後純益11.5億元，季增16%、年增91.9%，每股純益（EPS）0.97元。
華通7月營收月增26.2%，年增11.5%，主要是第3季美系大客戶進入拉貨旺季，帶動各產品線稼動率逐步滿載，全季營收213.3億元，季增25.2%，毛利率18.4%，稅後純益19.5億元，季增69.5%、年增16.2%，EPS 1.64元。市場預估全年營收760.9億元，年增13.4%，毛利率16. 8%，稅後純益62億元，年增48.8%，EPS有5.2元水準。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外20%、價內10%以內、有效天期60天期以上商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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