全民權證／群聯 押價內外5%

群聯（8299）受惠企業市場需求強勁，在企業投入大量預算購買GPU後，對存儲SSD需求也隨之大增，故看好未來企業級SSD市場。

群聯企業級模組的自主品牌PASCARI陸續獲客戶採用，其中針對資料中心的D-Series將在10月推出128TB產品，透過客製化設計，爭取CSP及伺服器業者採用，希望由2023年低於1%提升至3~5%。針對中小企業對生成式AI落地微調運算需求，推出aiDAPTIV+SSD Solution方案，已超過150個專案完成概念性驗證，近期將攜手NVIDIA在深圳及成都辦研討會，提供大陸企業AI解決方案。

權證發行商建議，看好群聯後市，可布局價內外5%內、有效天期150天以上權證。（中國信託證券提供）

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