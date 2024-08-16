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8月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北16日電

台北股市今天上漲454.16點，收22349.33點。8月電子期收1196.75點，上漲30.65點，逆價差0.66點；8月金融期收2061點，上漲40.2點，逆價差0.97點。

8月電子期以1196.75點作收，上漲30.65點，成交1033口。9月電子期以1194.9點作收，上漲30.8點，成交70口。

電子現貨以1197.41點作收，上漲28.91點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差0.66點。

8月金融期以2061點作收，上漲40.2點，成交736口。9月金融期以2063點作收，上漲40.2點，成交21口。

金融現貨以2061.97點作收，上漲39.91點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差0.97點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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