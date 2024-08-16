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台指期夜盤勁揚逾500點 台股有望挑戰季線

中央社／ 台北16日電

美國公布零售銷售數據亮眼，外加上週初領失業金人數續低於預期，緩解外界對於美國經濟衰退的疑慮，週四美股勁揚，激勵台指期夜盤勁揚超過500點，法人看好台股有機會持續朝向季線約22402點靠攏。

台積電等權值股熄火， 15日台股下跌132.08點或0.6%，收在21895.17點，失守22000點大關，以及月線21980點，中止連4紅。不過法人認為，台股反彈回升格局不變，從8月初股災後，短短不到兩週已經反彈超過2000點，迅速回補5日暴跌1807點所留下的跳空缺口，下個關卡觀察能否站上季線。

美國公布零售銷售數據振奮人心，減輕市場之前對於經濟可能衰退的疑慮，15日華爾街股市主要指數大幅收高，道瓊工業指數上漲554.67點或1.39%，以40563.06點作收，標普500指數上揚88.01點或1.61%，收5543.22點。

科技股為主的那斯達克指數勁揚401.90點或2.34%，收17594.50點，費城半導體指數大漲240.04點或4.87%，收在5173.38點。

個股方面，與台股連動性高的晶片族群強攻，輝達（NVIDIA）上漲4.78美元或4.05%，收在122.86美元；美超微（Supermicro）大漲49.6美元或8.59%，收在626.69美元；台積電ADR上漲3.99美元或2.35%，收在173.96美元。

台積電 台股

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