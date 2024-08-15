全民權證／亞光 挑價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
亞光相關權證 圖／經濟日報提供
亞光相關權證 圖／經濟日報提供

亞光（3019）自結7月每股純益（EPS）0.7元，累計今年前7月EPS為2.69元。近期股價表現強勢，這波僅跌破月線兩天後就開始震盪攀高，8月以來股價上漲30.4%，昨（15）日收上117元，再創波段新高。

法人預期亞光今年營運將優於2023年，下半年需求延續，手機稜鏡與連續變焦待時間發酵，由於LGIT入股科太光電預期合作車載與高階手機鏡頭，歐洲韓國客戶送樣中。惟高成長車用出貨已達短期高峰，高階產品需求持續回補後待觀察，手持應用玻塑混合尚未成趨勢，潛望光學變焦等高階應用仍待時間發酵。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（元大證券提供）

亞光 權證 高階手機

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