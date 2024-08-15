智原、樺漢 四檔有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
智原、樺漢相關權證 圖／經濟日報提供
智原、樺漢相關權證 圖／經濟日報提供

智原（3035）、樺漢（6414）後續營運仍具成長性，權證發行商表示，可挑偏價外的相關認購權證，參與短線操作。

智原今第2季營收26.5億元，季增2.7%，年減9.2%。其中，NRE單季營收創歷史新高。量產開始轉為季增，年減幅度開始下降。毛利率47.1%。營業費用高於預期因為認列額外呆帳費用，之後會陸續迴轉。每股純益（EPS）1元。

智原今年1月收購美國IP公司Aragio，該公司IP從.18到 3nm製程都有。6月投資design service公司CoAsia SEMI，拓展前段、後段設計能力。透過和CoAsia SEMI合作，成為三星的合作伙伴，目前已有案子洽談中。今年NRE成長來自先進封裝、先進製程的新領域營收貢獻，design win預計2025年開始貢獻。量產方面，今年客戶庫存調整近尾聲，2025年MCU需求成長由20~30%上修到50%。

樺漢今年第2季營收363.2億元，季增11%，年增25.4%，營收成長主要受惠ESaaS營收持續成長；第2季整體毛利率18.8%，稅後淨利5.07億元，季減-19.7%，年減12.6%，EPS3.7 元。樺漢將持續調整產品組合，擴大高毛利ESaaS產品，在AI布局方面，公司將建立AI雲端應用平台，積極與合作夥伴共同完善Edge AI發展。

看好智原、樺漢後市的投資人，可買進價外15%以內、有效天期三個月以上的權證參與行情。

智原 樺漢 營收

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