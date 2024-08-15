欣興、臻鼎 選逾150天

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
欣興董事長曾子章。 聯合報系資料照
欣興董事長曾子章。 聯合報系資料照

隨蘋果今年陸續推出 iPad Pro 及 Macbook Air，且iPhone 16備貨量將高於市場預期，法人預計iPhone 16升級主要在軟板，受惠iPhone 16 Pro系列鏡頭規格升級，HDI板升級則將在下一代iPhone 17，市場對欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等蘋概股樂觀以待。

欣興7月營收繳出月增13.3%，年成長17.3%的好成績，法人評估其成長趨勢延續的兩大原因，包括受惠蘋果今年上半年推出新款 iPad Pro 及 Macbook Air，並於下半年推出搭載 M4 晶片的 Macbook Pro，同時另一主要客戶英特爾在下半年將推出筆記型電腦及伺服器用的ABF 載板。

欣興、臻鼎-KY相關權證 圖／經濟日報提供
欣興、臻鼎-KY相關權證 圖／經濟日報提供

臻鼎-KY的7月營收134.6億元，月成長25.6%、年成長30.6%，主要是進入iPhone拉貨旺季。

投顧法人認為，蘋果 iPhone 備貨量可望較去年下半年提升，PCB產業目前第一波備貨量較前一年小幅提升，且臻鼎軟板部分雖於 iPhone 16規格並未變化，但在備貨較積極情況下報價好於前一年，看好臻鼎下半年營收亦較前一年小幅年增，此外，2025年iPhone的AP與記憶體都將升級，預計將帶動HDI板之ASP較iPhone 16調升約 20~30%；未來鴻海拿下大部分GB200組裝訂單情況下，將傾向分配更多副板訂單給臻鼎。

看好欣興、臻鼎-KY等蘋概股後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期超過150天的商品參與行情。

iPhone 臻鼎 貨量

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