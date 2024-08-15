期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

富邦期貨分析師曹富凱表示，通膨數據降溫，提高聯準會9月大幅降息的可能性，激勵市場信心，受惠美PPI數據降溫，提高聯準會9月大幅降息的可能性，短線上，市場拋售潮暫歇。台積電（2330）傳出明年可能再調漲晶圓代工價格，先進製程3奈米和5奈米報價漲幅3%~8%，台積電ADR近期勁揚。

整體而言，金融市場目前仍處於不確定性動盪時刻，台股目前仍面臨月季線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空以及台指的空方趨向恐衝擊台積電期貨近期表現。

回顧台積電營運表現，台積電公布6月營收為2,078億元，月減9.5%，年增32.9%；累計今年前六月營收為1兆2,661億元，較去年同期增加28%。

曹富凱表示，外資近日在現貨市場大幅買超元大台灣50反一共計11.1萬張，同時在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。預期台積電期本波在反彈上漲逼近8月1日高點後，可能回測打第二隻腳，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。（富邦期貨提供）