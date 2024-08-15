第10屆期貨鑽石獎得獎名單出爐 期交所9月5日將舉辦頒獎典禮

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與比重，並健全期貨市場永續發展，同時鼓勵店頭結算會員積極參與集中結算業務，期交所於今(2024)年賡續辦理「第10屆期貨鑽石獎」，得獎名單於15日出爐，共21家期貨相關機構及法人機構獲獎，其中包含對推廣期貨教育卓有貢獻的大專院校，總計將頒發27個獎座。

第10屆期貨鑽石獎就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎；另配合2023年7月提供店頭衍生性金融商品客戶集中結算服務，店頭集中結算量鑽石獎的獎勵對象除店頭結算會員外亦將客戶納入；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置特別貢獻鑽石獎。

期貨鑽石獎評審委員由銀行、壽險、產險、票券、投信投顧、證券、期貨等七大金融產業公會理事長及具專業經驗之專家學者擔任，期間召開兩次評審委員會議討論，並依評選標準評審，於今日公布得獎名單。

第10屆期貨鑽石獎得獎名單公告於期交所網站，為恭喜所有得獎業者並感謝其對國內期貨市場的貢獻，期交所訂於9月5日舉辦第10屆期貨鑽石獎頒獎典禮，邀請主管機關及得獎機構的負責人共享榮耀。