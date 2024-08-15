快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

8月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北15日電

台北股市今天下跌132.08點，收21895.17點。8月電子期收1166.15點，下跌8.35點，逆價差2.35點；8月金融期收2020.8點，下跌16.6點，逆價差1.26點。

8月電子期以1166.15點作收，下跌8.35點，成交645口。9月電子期以1165點作收，下跌7.5點，成交24口。

電子現貨以1168.5點作收，下跌7.36點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差2.35點。

8月金融期以2020.8點作收，下跌16.6點，成交671口。9月金融期以2025.2點作收，下跌14.2點，成交6口。

金融現貨以2022.06點作收，下跌21.21點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差1.26點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期 電子期

延伸閱讀

8月台股期指漲207點

7月電子期漲 金融期跌

7月電子期、金融期齊漲

7月電子期漲 金融期跌

相關新聞

期貨商論壇／廣達期 長線有戲

廣達（2382）第2季表現十分亮眼，呈現出強勁的增長態勢，顯示其在AI伺服器市場的成功布局，使公司在多個關鍵指標上取得攀...

大立光、台達電 四檔夯

機器人與自動化大展即將登場，市場聚焦在機器人與智慧自動化，其中機器人鏡頭的大立光（3008）、機器人控制器的台達電（23...

全民權證／辛耘 鎖定價內10%

辛耘（3583）第2季每股稅後純益（EPS）2.82元，7月營收創歷來同期新高。法人預估，辛耘下半年表現將優於上半年。

全民權證／旺矽 二檔熱呼呼

旺矽（6223）第2季營收優於預期，加上第3季獲利有望季增，2025年獲利有望優於2024年下，市場持續看好後市營運。

最牛一輪／晟銘電剽悍 永豐42衝

晟銘電（3013）昨（14）日盤中一度攻上漲停板，終場收漲6.6%至113元。2024年下半年至2025年，晟銘電營運動...

期貨商論壇／生技期 等待突破

隨財報陸續公布，多檔生技公司繳出亮眼成績單，其中生技權王藥華藥上半年營收39.59億元，年增83.9%，每股盈餘為3.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。