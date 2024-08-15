大立光、台達電 四檔夯

機器人與自動化大展即將登場，市場聚焦在機器人與智慧自動化，其中機器人鏡頭的大立光（3008）、機器人控制器的台達電（2308），市場看好營運將受惠。

大立光7月營收月增34.4%、年增55%，優於市場預期，主要是iPhone16鏡頭量產出貨，帶動營收月增且優於預期；iPhone16鏡頭進入出貨旺季，市場看好8月營收持續成長。

展望第3季，iPhone用戶若要體驗手機生成式AI功能，大部分的用戶需要換機，加上iPhone16 Pro與ProMax皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，預估本季營收163.2億元，季增48.6%，稅後純益59.5億元，季增32.4%，每股稅後純益（EPS ）44.6元。

展望2024年，iOS18將AI導入iPhone，可望推升換機需求，預期iPhone 16 Pro與Pro Max皆將搭載五倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為Mate60系列機種熱賣後，Android陣營多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能，預估全年營收583.6億元，年增19.5%，稅後純益239 億元，年成長33.5%，EPS為179元。

台達電第2季受惠於標準品伺服器電源需求雙位數季增，且AI電源與電壓控制元件出貨攀升，而其餘產品營收貢獻亦呈現季節性增長，使此部門營收季增18% ，並因認列存貨跌價損失回沖利益，單季毛利率攀升至34.1%，稅後純益為119.5億元、季增71.6%，EPS為3.83元，獲利創歷史同期新高。

展望第3季，市場預估全季營收1,156.2億元、季增12.1%，毛利率預估至32.7%，稅後淨利128.9億元、季增7.9%，EPS 4.1元。權證券商建議，可利用價內外5%以內、有效天期180天以上權證，參與個股走勢。