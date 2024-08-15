台積、奇鋐 押逾二個月

稍早市場雖盛傳輝達（NVIDIA）GB200晶片恐因設計瑕疵而延後出貨，引起關注。不過隨近來法說會上，GB200供應鏈陸續釋出相關產品出貨計畫並未改變訊息，且新產品推出之初，市場出現雜音乃屬正常，帶動台積電（2330）、奇鋐（3017）股價走揚。

輝達新一代AI晶片GB200未演先轟動，從發表會後持續受到關注，由於台股中從晶圓代工、基板、模組、機櫃、系統等，上中下游多家廠商扮演重要角色，GB200可能延後出貨問題，引起資本市場擔憂，也是法說會上法人關注焦點。

台積電、奇鋐相關權證 圖／經濟日報提供

綜合主要供應鏈高層在法說會上所釋出訊息，GB200相關訂單在第4季小量出貨，明年開始放量的時程並未改變，也預期AI伺服器的出貨將持續強勁，甚至連H系列伺服器的出貨量能也優於預期。

台積電不僅是全球晶圓代工龍頭，在先進製程更有絕對優勢，台積電日前公布7月營收2,569.5億元，年增逾四成，也寫下歷年單月新高。在AI伺服器出貨逐月、逐季提升，台積電將優先受惠。展望第3季，將因智慧型手機與 AI 相關商機對先進製程技術的強勁需求而得益。

散熱模組廠奇鋐稍早也如期完成用於GB200伺服器的水冷板樣品訂單，第2季稅後純益19.47億元，季增24%，為歷史新高，每股稅後純益5.08元。法人推估，奇鋐前3季獲利有望達到去年全年水準。

奇鋐在法說會上強調，GB200水冷板客戶端交貨時程未變，估計下半年液冷散熱產品占比達7%到10%，全年比重達5%到10%。新一代AI伺服器水冷板新產品預計下半年出貨，全年營運展望優於去年，獲利成長率大於營收成長率。

權證發行商表示，看好奇鋐與台積電的投資人，可挑選價內外20%，距到期日60天期以上的權證，區間靈活操作以參與個股行情。