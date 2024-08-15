全民權證／辛耘 鎖定價內10%

辛耘（3583）第2季每股稅後純益（EPS）2.82元，7月營收創歷來同期新高。法人預估，辛耘下半年表現將優於上半年。

辛耘第2季在半導體設備出貨暢旺下，單季營收23.72億元，季增5.7%；第2季毛利率27.89%，較第1季上揚0.73個百分點，稅後純益2.26億元，季增8%，每股稅後純益2.82元。

由於台積電預估今、明兩年CoWoS產能將連續倍增，業界傳出，台積電將買下面板廠舊廠進行改建，以加速擴增產能。由於不論是改建、委外、建廠都需一些時間，預估台積電今年CoWoS產能仍供不應求，對設備需求也持續提升。權證發行商表示，看好辛耘後市的投資人，可挑價內10%以內，距到期日60天以上權證介入，以參與行情。（中國信託證券提供）