全民權證／旺矽 二檔熱呼呼

旺矽（6223）第2季營收優於預期，加上第3季獲利有望季增，2025年獲利有望優於2024年下，市場持續看好後市營運。

在產能配置上，旺矽垂直式探針卡（VPC）月產能約70萬針，而微機電探針卡（MEMS）月產能約30萬針，合計月產能100萬針；旺矽去年以來即積極規劃擴充產能，預計新產能持續開出後，今年底VPC月產能增至90萬針，MEMS月產增至40萬針，合計月產能將增至130萬針，是2025年重要營運成長動能。

市場預估旺矽今年營收93.9億元，年成長15.2%，稅後純益17.9億元，年增36.4%，每股純益（EPS）有19元水準。權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天以上商品介入。（台新證券提供）