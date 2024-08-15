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全民權證／富邦金 選逾120天
富邦金（2881）受惠金融業進入認列現金股利收入高峰期，加上7月新台幣兌美元匯率貶值擴大，有利壽險避險成本下降，自結7月稅後純益267.4億元，累計前七月稅後純益1,078億元，超越去年全年獲利表現。
法人指出，富邦金7月稅後純益267.4億元，月增24%、年增113%，主要是富邦人壽獲利月增51%，反映實現資本利得增加30億元，經常性收益增加37億元及避險成本下降至11億元；投資收益增加，帶動7月富邦銀行及富邦證券獲利各月增11%、58%。
隨美聯準會（Fed）9月可望重啟降息循環，法人預期帶動美台利差縮減，有助壽險CS傳統型避險成本下降。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上相關權證。（兆豐證券提供）
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