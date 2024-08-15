聽新聞
test
0:00 / 0:00
期貨商論壇／生技期 等待突破
隨財報陸續公布，多檔生技公司繳出亮眼成績單，其中生技權王藥華藥上半年營收39.59億元，年增83.9%，每股盈餘為3.05元，創下歷史新高。留意藥華藥今（15）日將召開法說會，對營運狀況及未來展望進一步說明。此外，生技股王保瑞受惠併購美藥廠效益，上半年獲利動能強，每股賺超過18元，是同族群的每股獲利王。由於生技領頭羊雙雙繳出亮眼佳績，生技類股逐漸擺脫本夢比，有利生技期貨後續表現。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦之產業，契約規模約為21萬，保證金為新台幣15,000元，槓桿約14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
觀察技術面，臺灣生技期貨近期跌深反彈，來到月線附近漲勢停歇，回到短期均線附近整理，目前短中期均線糾結在一起，等待下一次突破的機會，短線維持區間震盪機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言