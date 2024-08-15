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期貨商論壇／生技期 等待突破

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

隨財報陸續公布，多檔生技公司繳出亮眼成績單，其中生技權王藥華藥上半年營收39.59億元，年增83.9%，每股盈餘為3.05元，創下歷史新高。留意藥華藥今（15）日將召開法說會，對營運狀況及未來展望進一步說明。此外，生技股王保瑞受惠併購美藥廠效益，上半年獲利動能強，每股賺超過18元，是同族群的每股獲利王。由於生技領頭羊雙雙繳出亮眼佳績，生技類股逐漸擺脫本夢比，有利生技期貨後續表現。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦之產業，契約規模約為21萬，保證金為新台幣15,000元，槓桿約14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

觀察技術面，臺灣生技期貨近期跌深反彈，來到月線附近漲勢停歇，回到短期均線附近整理，目前短中期均線糾結在一起，等待下一次突破的機會，短線維持區間震盪機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

期貨交易 生技類股

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