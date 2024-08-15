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期貨商論壇／廣達期 長線有戲

經濟日報／ 記者王皓正整理
廣達。 聯合報系資料照
廣達。 聯合報系資料照

廣達（2382）第2季表現十分亮眼，呈現出強勁的增長態勢，顯示其在AI伺服器市場的成功布局，使公司在多個關鍵指標上取得攀歷史新高的佳績。

廣達第2季的卓越表現，主要得益於AI伺服器的出貨暢旺。隨生成式AI應用的快速發展，全球各大雲端服務供應商（CSP）對於AI伺服器的需求不斷上升，為廣達帶來大量訂單。根據法說會資料，AI伺服器在廣達整體伺服器營收中的占比已超過五成，預計第3季將繼續增長。廣達預期今年AI伺服器的年增率將達到雙位數，將進一步推動公司整體營收成長。

散熱技術的布局與市場前景方面，廣達在應對高功耗AI伺服器的散熱需求方面也展現出前瞻性的布局。隨AI晶片性能不斷提升，伺服器的功耗也相應提高，傳統的氣冷技術已無法滿足市場需求。廣達通過旗下公司開發的液冷技術（QoolRack），成功推出針對高功耗伺服器的液冷解決方案。這一技術能夠在不改變現有資料中心基礎設施的前提下，有效降低冷卻功耗，提升伺服器的運算效能。

綜合以上分析，廣達在AI伺服器市場的領先地位和其在散熱技術方面的布局，使其具備了良好的增長潛力。儘管短期內可能會面臨毛利率下滑和供應鏈風險，但這些挑戰不會改變廣達在AI領域的長期競爭優勢。（兆豐期貨提供）

AI 伺服器 廣達

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