台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（14）日開高震盪，指數齊步收紅。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少2,685口、降至3.3萬口。展望盤勢，期貨商指出，由於台股跟隨美股浮沉，因此台指期也以震盪格局看待，行情延續高檔整理態勢。

台指期本周多次挑戰21,900關卡未果，周二夜盤在PPI數據開出後，震盪走高站上22,000整數關卡，整體盤面偏多。由於過去幾日日盤振幅壓縮，在周二夜盤上漲激勵下，台指期日盤昨天大漲207點至21,978點，價差方面，逆價差擴大至49.25點。

永豐期貨表示，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,838口至7,076口，其中，外資淨空單減少2,685口至33,209口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加810口至12,791口。

永豐期貨指出，最新的PPI數據已部分反應CPI數據的趨緩，若CPI數據如預期開出，大概率延續夜盤的盤漲模式，操作上降低短線進出，延長抱單時間較能增加勝率。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，價格依舊在電子類股轉強的支撐之上，以及上方轉弱壓力下，方向看法仍為區間震盪。

選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.99；VIX指數下降3.1至27.51。

群益期貨指出，自營商選擇權淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬保守格局；月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距縮減至約1萬1,000餘口，周選擇權籌碼轉為保守，整體籌碼面保守。