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8月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北14日電

台北股市今天上漲230.68點，收22027.25點。8月電子期收1173.55點，上漲10.65點，逆價差2.31點；8月金融期收2037.2點，上漲31.6點，逆價差6.07點。

8月電子期以1173.55點作收，上漲10.65點，成交750口。9月電子期以1172.5點作收，上漲10.9點，成交6口。

電子現貨以1175.86點作收，上漲12.39點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差2.31點。

8月金融期以2037.2點作收，上漲31.6點，成交771口。9月金融期以2044點作收，上漲31點，成交6口。

金融現貨以2043.27點作收，上漲25.73點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差6.07點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期 電子期

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