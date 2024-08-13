快訊

不併了！與買方價格談不攏 京城銀行併購案畫下句點

Google Pixel 9系列4款手機登場！記憶體升級 Pixel 9 Pro Fold摺疊機登台開賣

震撼彈！江蕙動心了「給我一些時間」 引退9年復出露曙光

全民權證／台達電 二檔發光

經濟日報／ 記者高瑜君整理
台達電相關權證
台達電相關權證

台達電（2308）第2季財報優於預期，第3季進入傳統旺季，法人看好人工智慧（AI）伺服器電源需求強勁，及推出自研液冷散熱關鍵零組件，將有助於毛利率擴張及評價面提升。

受惠AI伺服器電源、被動元件等高毛利率產品占比提升，加上庫存跌價損失回沖，台達電第2季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股稅後純益（EPS）達3.8元，改寫單季歷史次高。

法人分析，台達電擁有電網到晶片完整解決方案，整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，風扇、水冷板及CDU已進入輝達參考設計名單，將成2025年重要成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台達電 權證 毛利率

延伸閱讀

全民權證／台達電 兩檔亮眼

台達電法說後AI及被動元件前景佳 外資紛紛升目標價

台達電攻水冷散熱大斬獲 法人看好全年輕鬆賺逾一股本

台達電電動車事業展望 二度下修

相關新聞

穩懋、晶技 認購放閃

三星日前發表新款Galaxy Z系列旗艦折疊機後，小米、Google、摩托羅拉也陸續推出折疊機，例如Google新機Pixel 9 Pro Fold就將在14日的「Made by Google」發表會中現身，台灣折疊機供應鏈可望受惠，相關權證交投亦轉趨熱絡。

可成、新日興 四檔火熱

台股近日跌深反彈，持續向季線及月線靠攏，盤面題材股各自發揮，可成（2474）、新日興（3376）等折疊智慧手機概念股隨新...

聯詠看旺 聚焦長天期

驅動IC大廠聯詠（3034）雖處手機淡季需求疲弱，第2季財報仍超越財測，主要是受惠於NRE收入高於預期及較低稅率，帶動股...

全民權證／奇鋐 瞄準逾150天

奇鋐（3017）股價經過大幅修正，一度摜破500元關卡，波段低點跌至484元，近日隨投信法人連五日回補，股價反彈，昨（1...

全民權證／采鈺 挑價內外15%

采鈺（6789）第2季淨利4.24億元，攀上八季來高點，季增133%，年增135.6%，單季獲利賺贏去年全年；毛利率29...

全民權證／台達電 二檔發光

台達電（2308）第2季財報優於預期，第3季進入傳統旺季，法人看好人工智慧（AI）伺服器電源需求強勁，及推出自研液冷散熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。