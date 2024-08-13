全民權證／采鈺 挑價內外15%
采鈺（6789）第2季淨利4.24億元，攀上八季來高點，季增133%，年增135.6%，單季獲利賺贏去年全年；毛利率29.6% ，季增與年增均逾9個百分點，每股純益（EPS）1.34元；上半年稅後純益6.05億元，EPS為1.91元。
展望未來，采鈺表示，本季營收持續走揚，估季增高個位數百分比，受惠於產能利用率提升，加上強勢美元挹注，毛利率與營益率都穩定。因應下半年新手機推出和傳統消費旺季，零組件進入季節性備貨高峰，伴隨AI手機和折疊新機帶動，有望增添消費者換機意願。采鈺規劃，今年資本支出維持年初提出的6,000萬美元不變。
看好相關題材的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上之權證進行操作。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言