全民權證／采鈺 挑價內外15%

采鈺（6789）第2季淨利4.24億元，攀上八季來高點，季增133%，年增135.6%，單季獲利賺贏去年全年；毛利率29.6% ，季增與年增均逾9個百分點，每股純益（EPS）1.34元；上半年稅後純益6.05億元，EPS為1.91元。

展望未來，采鈺表示，本季營收持續走揚，估季增高個位數百分比，受惠於產能利用率提升，加上強勢美元挹注，毛利率與營益率都穩定。因應下半年新手機推出和傳統消費旺季，零組件進入季節性備貨高峰，伴隨AI手機和折疊新機帶動，有望增添消費者換機意願。采鈺規劃，今年資本支出維持年初提出的6,000萬美元不變。

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