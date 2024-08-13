期貨商論壇／航運期 靈活操作

台股月季線形成死亡交叉，後續大盤橫盤整理時間恐會較長。航運股價指數從波段高點212.88點後就開始震盪下行，花約二個多月的時間修正至今，目前技術面回檔到半年線附近，相對較有築底的型態。

航運指數之所以較早修正及出現築底的技術面，可從運價指數來分析。上海出口集裝箱運價指數自7月5日見高後，已續五周下跌，最新數據下跌78.78點至3,253.89點。近期運價持續下修主要來自聯盟船公司新增運力以加班船或新航線形式投入，讓4~6月連續大漲的運價開始降溫，加上7月貨運量微幅下降，運價指數持續修正。

但市場預期8月中旬運量將增加，加上國際地緣衝突繼續升溫，除上周烏克蘭突襲俄羅斯庫斯克州外，以色列與伊朗的問題越來越嚴重，甚至外媒近日表示伊朗正在部屬反擊以色列的相關措施，若衝突繼續擴大，對運價將形成正面影響，也是航運股能否再度轉強的契機。

交易人欲參與航運行情，可搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，標的為航運指數，成分股涵蓋海運及空運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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