期貨商論壇／永續期 分批布局

日前市場對於經濟衰退過度恐謊，使美10年期公債殖利率一度回測3.667%，市場預期聯準會大幅調降利率水平救市。但後續聯準會官員表示尚未見到經濟衰退的跡象。日本央行副總裁內田真一表示，市場不穩定時不會升息，市場對日圓利差交易恐慌降溫，美債殖利率呈全面回穩，美經濟衰退恐慌也已緩解，激勵全球股市呈落底強彈走勢。

隨市場過度恐慌情緒退燒，本周經濟數據若再度釋放美國經濟未衰退的訊號，有可能再次激勵投資人樂觀情緒；重點觀察CPI數據（市場預期核心通膨將從3.3%下滑至3.2%），以及初領失業金數據（市場預期將從23.3萬上升至23.5萬），若請領失業金能夠持平甚至小幅下降，將有利台股多方進攻。

台股近日盤面震幅縮小，量能跌破4,000億元，顯示指數已逐漸脫離波動度高、振幅大的空方盤勢，轉向量縮價穩的多方盤面，待指數振幅進行壓縮後，投資人可分批布局臺灣永續期貨，參與市場行情。期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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