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8月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北13日電

台北股市今天上漲23.31點，收21796.57點。8月電子期收1163.3點，上漲8.45點，逆價差0.17點；8月金融期收2005.6點，下跌9點，逆價差11.94點。

8月電子期以1163.3點作收，上漲8.45點，成交801口。9月電子期以1163點作收，上漲10.3點，成交5口。

電子現貨以1163.47點作收，上漲3.85點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差0.17點。

8月金融期以2005.6點作收，下跌9點，成交524口。9月金融期以2013點作收，下跌4.8點，成交3口。

金融現貨以2017.54點作收，下跌9.99點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差11.94點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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