期貨商論壇／永續期 注意波動

美超微公布財報，上季營收表現、明年營收展望等皆遠優於彭博預期，但獲利表現意外遠低於預期，使股價重挫逾20%。所幸美超微在美國主要科技指數中所占權值不高，財報對美指期、台指期、永續期之偏空影響有限。

上周四晚間美國公布略低於預期的失業金領取人數。此數據以往對行情的影響性不高，但在7月美國非農就業報告意外疲弱、導致市場出現擔憂美國經濟衰退的雜音的背景下，此正向的短期勞動數據有效緩解市場恐慌情緒，帶動美指期拉升，永續期亦同步反彈。

本周須留意的大事，包含美國核心PPI、核心CPI數據的發布，為市場所關注的重大通膨經濟指標。若數據符合預期，將穩固市場對降息信號的預期。另外，MSCI指數半年度調整公告，其中被指數列入或剔除的股票在調整日通常會有劇烈波動，可能影響永續期出現波動。

近期台股波動放大，對於有投資人而言，若想規避風險，可以善加利用期交所推出的「臺灣永續期貨」。該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

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