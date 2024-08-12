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3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

期貨商論壇／美時期 後市看好

經濟日報／ 記者王皓正整理
美時總經理Petar Vazharov。 聯合報系資料照
美時總經理Petar Vazharov。 聯合報系資料照

美時（1795）主要從事學名藥的製造及銷售，目前由Alvogen Taiwan、Alvogen Korea Holdings Ltd.、Alvogen Pharma India Pct Ltd.三個子公司組成。展望下半年，仍處美國血癌藥物出貨高峰，第3季毛利率有望守穩，下半年整體營運也將有望優於上半年。

美時全球合作夥伴超過1,000家、外部成長能力出色、專注腫瘤、慢性病等複合產品線、最大股東是泰國最大國企PTT等多項優勢，在完成Teva子公司併購，及目前有超過25個項目產品藥證與產線處於積極談判階段下，將有能力打開東南亞市場新局面，並推升公司營運動能。

美時期貨自7月1日以帶上影線紅K作收，蓄勢挑戰今年4月底波段高點，而後未能有效挑戰成功，並將盤勢主控權再度由空方奪回，盤勢進入長達一個月的下行修正，在8月6日出現帶長下影線紅K的止跌訊號後，指數再度跌深反彈上漲，當前回月線之上，將挑戰5月以來整理區間下緣、以及季線上檔壓力。

另外，在基本面方面，美時下半年來自抗血癌藥物的銷售，第3季的美國營收貢獻有望達全年高峰，全年營運營收可望呈現年增，再加上日前宣布的東南亞併購案，以及多項產品藥證與產線有望併購合作，2024、2025年美時整體營運將維持穩定成長態勢，後市可期。

（國票期貨提供）

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