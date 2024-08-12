台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（12）日開高走高，指數齊步震盪收紅。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單加2,706口、攀升至3.4萬口。展望盤勢，目前指數震盪整理，若站回22,000關卡，即有機會正式回歸多方盤面，行情延續多空震盪走勢。

台股昨開高後震盪，終場大漲304點，收在21,773點，成交量3,824億元；期貨部分，台指期昨天終場上漲194點、至21,677點；價差方面，則為逆價差96.26點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超186.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,296口至8,467口，其中，外資淨空單增加2,706口至34,712口；至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,912口至11,042口。

永豐期貨指出，目前指數經過震盪整理，若站回22,000關卡，即有機會正式回歸多方盤面。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，價格仍在電子類股轉強的支撐之上，許多電子股巨頭財報還不錯，有助台股止穩。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.92上升至1.02；VIX指數下降2.43至31.86。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距略減至約2萬2,000餘口，周選擇權籌碼轉為偏樂觀，整體籌碼面保守。