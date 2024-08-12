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全民權證／美時 挑逾兩個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理
美時相關權證
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美時（1795）7月合併營收27.2億元，月增1.44倍、年增18.97%，創下今年新高、單月歷史次高的佳績；累計前七月合併營收116.6億元，年增3.64%，近一周三大法人站在偏多方操作，支撐股價向上挑戰年線反壓。

法人指出，美時於血癌藥Lenalidomide於美國市場銷售大增，第2季提交38項藥證申請，獲16項藥證核准，並推動23個SKU（10種藥品）上市，且簽署四個東南亞市場產品的協議，擴大公司的產品組合，另有逾25個項目處在最終談判階段，並完成Teva泰國子公司的收購，並擴展藥局通路，預計第4季開始併入合併報表。

看好美時後市的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證，擴大獲利空間。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

美時

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