毅嘉抗震 瞄準逾90天

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考毅嘉（2402）、欣興（3037）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

毅嘉7月營收8.68億元，月增1.6%、年增11.8%，單月營收創九年多以來新高。累計前七月營收52.5億元，年增10%。隨著在全球汽車銷售仍然堅韌成長，且車用電子需求持續暢旺的情況下，下半年度的營運可望持續穩定增溫，並挑戰新高。

在產能方面，毅嘉中國大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠負責軟板後段製程，供應光通訊客戶用於AI、資料中心、超級電腦等領域，估今年該廠區將再新增車用客戶。

載板龍頭欣興今年營運歷經外部考驗與自身產線調整，下半年營運有望優於上半年，法人並看好，欣興2025年營運彈升AI商機助攻，估獲利拚歷史次高。

法人分析，欣興今年因布局AI進行產線升級，初期良率與效率受到影響，預估受上半年拖累下，全年獲利為近四年低點。不過，預期2025年營運將彈升，受惠AI SERVER新架構推出，帶動HDI板與高階載板放量，AI產品布局開花結果，營運加速回升，預估每股獲利可望回到一個股本以上。

欣興說明，第3季AI相關產品包含AI伺服器AI PC乃至AI智慧機持續成長，消費電子與電腦恢復季節趨勢，第3季有機會小幅季成長，載板、PCB事業部表現有望優於上半年但仍需觀察總經與通膨等不確定因素影響。

權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇優良的權證投資，設定權證條件可選擇價內外10%以內、有效天期三個月以上的的權證入手。