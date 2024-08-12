快訊

捲假帳疑雲！木可公司聲明即刻起暫停運作 依法進行公司清算

直播／政治獻金假帳疑雲 黃珊珊、柯文哲親上火線說明

6空姐受傷！長榮班機遇亂流餐點灑滿地 乘客苦笑：可樂洗頭初體驗

8月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北12日電

台北股市今天上漲304.26點，收21773.26點。8月電子期收1154點，上漲8.2點，逆價差5.62點；8月金融期收2014.8點，上漲19.2點，逆價差12.73點。

8月電子期以1154點作收，上漲8.2點，成交673口。9月電子期以1158.7點作收，上漲15.2點，成交8口。

電子現貨以1159.62點作收，上漲17.83點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差5.62點。

8月金融期以2014.8點作收，上漲19.2點，成交801口。9月金融期以2016點作收，上漲19點，成交6口。

金融現貨以2027.53點作收，上漲15.98點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差12.73點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

延伸閱讀

研調：面板廠調控產能趕不及需求減幅 8月價格續跌

水逆又來！8月星座運勢…巨蟹遇小人、射手卡關、「這星座」身邊人狂出包

7月電子期漲 金融期跌

7月電子期、金融期齊漲

相關新聞

台指期 拚站穩半年線

台股上周五（9日）受到美股晶片股上漲所激勵，呈開高走高的格局，終場加權指數上漲598點、收在21,469點。而周線下跌1...

期貨商論壇／信驊期 動能轉強

隨通用伺服器回升、AI伺服器放量，加上輝達（NVIDIA）新平台轉換，都推升遠端伺服器管理晶片（BMC）使用量。信驊（5...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

地緣政治風險依然為黃金的表現提供強有力的支撐。市場對中東緊張局勢升溫感到非常擔憂，尤其以色列和伊朗間的對峙，使投資者的焦...

群創、中砂 認購耀眼

台股多空交戰激烈；證券專家表示，投資人操作上應避開漲多風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考群創（3481）...

昇陽、世芯 選逾四個月

半導體產業已成為台灣科技業的核心。隨護國神山台積電受到全球市場高度關注，相關半導體廠也備受法人青睞，激勵包括昇陽半導體（...

士電、中興電 四檔帶勁

近來電力需求再度喚起多頭買盤介入士電（1503）與中興電，由於電力議題可望持續一段長時間，逢低即有買盤布局。權證發行商表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。