8月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲304.26點，收21773.26點。8月電子期收1154點，上漲8.2點，逆價差5.62點；8月金融期收2014.8點，上漲19.2點，逆價差12.73點。

8月電子期以1154點作收，上漲8.2點，成交673口。9月電子期以1158.7點作收，上漲15.2點，成交8口。

電子現貨以1159.62點作收，上漲17.83點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差5.62點。

8月金融期以2014.8點作收，上漲19.2點，成交801口。9月金融期以2016點作收，上漲19點，成交6口。

金融現貨以2027.53點作收，上漲15.98點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差12.73點。實際收盤價以期交所公告為準。