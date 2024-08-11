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期貨商論壇／信驊期 動能轉強

經濟日報／ 記者周克威整理
信驊董事長林鴻明。 圖／聯合報系資料照片
信驊董事長林鴻明。 圖／聯合報系資料照片

隨通用伺服器回升、AI伺服器放量，加上輝達（NVIDIA）新平台轉換，都推升遠端伺服器管理晶片（BMC）使用量。信驊（5274）7月營收6億元，創歷史新高，月增19%，年增87.8%。

信驊第2季毛利率為63.3%，稅後純益5.08億元，創下近七季新高，每股獲利（EPS）13. 43元；累計上半年稅後純益8.9億元，較去年同期增加110.5%，EPS 23.79元，遠高於去年同期的11.3元。

信驊為全球最大BMC廠，以輝達Hopper平台舉例，GPU對BMC數量大概是1比0.375，但新一代Blackwell平台，兩者比例將成為1比1.25，等同一顆GPU就要配備1.25顆BMC，增長幅度是2.3倍，也高於過往通用伺服器一比一的比例。信驊現在通用伺服器、AI伺服器營收比重分別是85%、15%，到2030年兩者的營收貢獻就會達到各半。

目前信驊成長動能包括一般伺服器以及AI伺服器的需求。信驊今年目標為AI伺服器占營收比重達15%，明年比重會再拉高，營運表現上，預估今年前三季會是逐季成長，毛利率則會儘量維持持平表現。依估計以NVIDIA Blackwell平台GB200來說，可分為NVL36以及NVL72，各別需要45顆以及81顆BMC（遠端管理晶片），BMC使用量增加將有助信驊營收表現，投資人不彷可以留意信驊期（PZF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

伺服器 信驊 營收

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