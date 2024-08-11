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期貨商論壇／黃金期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，避險優選。 路透
黃金期，避險優選。 路透

地緣政治風險依然為黃金的表現提供強有力的支撐。市場對中東緊張局勢升溫感到非常擔憂，尤其以色列和伊朗間的對峙，使投資者的焦慮情緒進一步加劇。隨著避險需求加溫，黃金價格得以獲得支撐。

美國勞工統計局公布非農就業報告，失業率升至4.3%，為連續三個月增加，然而該數值出現最近三個月失業率的移動平均值，高於過去12個月最低失業率，市場擔憂此通常伴隨經濟出現衰退現象，因此，可能加速聯準會考慮降息的急迫性，從而對美元指數造成負面影響。由於黃金以美元報價，美元指數通常與金價呈反比，這將有利於支撐黃金期貨的走高。

從籌碼面觀察，CFTC非商業交易人持倉淨部位，從5月以來非商業交易人的淨多方部位明顯呈現上升趨勢，近期隨行情回檔減倉，截至7月底仍有24.6萬口處於高峰水位，顯示非商業交易人對波段走勢的看法仍然相當樂觀。

另外，從全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金最新數據顯示，截至8月2日黃金持有量維持在845.4公噸，多單部位續抱，籌碼同樣維持偏多布局。

華南期貨分析師葉立民認為，全球投資者面臨股市波動及地緣政治的不確定性，對避險資產的需求持續上升，加上美元指數的走弱，使目前的趨勢有利於黃金價格維持強勢。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

失業率 期貨交易

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