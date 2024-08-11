台指期 拚站穩半年線

台股上周五（9日）受到美股晶片股上漲所激勵，呈開高走高的格局，終場加權指數上漲598點、收在21,469點。而周線下跌169點，以一根長下影線作收。期貨商建議，台指期若能持續站穩半年線之上，則較有利於後續的反彈。

上周五台指期上漲783點、至21,481點，正價差為12點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少274口至6,171口，其中外資淨空單增加197口至32,006口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,467口至8,130口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距略減至約3.1萬餘口，周選擇權籌碼轉為中性偏樂觀，整體籌碼面保守。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000 點； 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.8上升至0.92，VIX指數下降2.94至34.29；外資台指期買權淨金額0.66億元、賣權淨金額5.21億元，選擇權籌碼面偏多。

群益期貨認為，外資買超現貨但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，價格依舊在電子類股轉強的支撐之上，而且台積電7月營收表現很強，幫助台股逐漸止穩。

元富期貨表示，就技術面而言，台指期上周五呈震盪走高，在各類股同步上漲帶動下，指數接連站上半年線以及10日均線，終場大漲，以紅K棒留上下影線作收。目前指數盤中填補前波跳空缺口，雖然尾盤仍有部分賣壓，但已有止跌跡象，若能持續站穩半年線之上，則較有利於台股後續的反彈。