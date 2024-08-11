全民權證／榮剛 二檔強強滾

特殊鋼專業廠榮剛（5009）第2季稅後純益年增18.8%，每股純益1.2元。累計上半年稅後純益12.8億元、年增11%，每股純益2.2元。

法人分析，榮剛第2季獲利優於第1季，第2季毛利率為25%、營益率為15%、淨利率為22%，表現在水平以上。

展望後市，航太產業表現樂觀，榮剛擁有多數認證材訂單在手，目前產能滿載陸續消化訂單。台南柳營廠50公噸電爐已陸續試車，預計今年完成試車，為明年營運添增更多新動能。

看好相關題材的投資人，可適時布局個股的認購權證，同時挑選價內外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證進行操作，如榮剛元大3A購03（717698）、榮剛永豐41購01（719611）。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。