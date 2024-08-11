全民權證／鴻準 挑價內外15%

近來機器人概念股躍居台股市場的交投主旋律。以機器人組裝等業務為核心產品的鴻準（2354），由於受市場多頭買盤追捧，近來股價轉趨強勢，上周五（9日）上漲2.2%、收61元，站回5日均線，表現相對亮眼。

法人指出，工業機器人中，關鍵硬體零組件包括減速器、伺服驅動系統及控制器。研究機構預測，全球機器人市場規模將以14.7%的年複合成長率增加，2030年時將超過2,000億美元。

隨產業前景備受看好，法人看好鴻準未來的成長動能，多給予正向評級。看好鴻準後市的投資人，可挑選價內外15%以內、距到期天數五個月以上的相關權證，如鴻準國泰41購01（034307）、鴻準國泰44購01（045623）。（國泰證券提供）

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