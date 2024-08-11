士電、中興電 四檔帶勁

近來電力需求再度喚起多頭買盤介入士電（1503）與中興電，由於電力議題可望持續一段長時間，逢低即有買盤布局。權證發行商表示，可挑偏價外10%左右的相關認購權證參與操作。

士電累計上半年營收180.89億元，年增8.65%，創同期新高。綠能、AI浪潮興起、美國兆元基建計畫等，重電業持續受惠。台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為重電族群未來三個主要成長動能。士電目前單能見度到2027年，外銷訂單比重亦逐年增加。

法人認為，隨著北美變壓器去中化的趨勢，與散熱等領域的布局逐步發酵，將推升士電2025年毛利率進一步提升。連結士電的相關權包括士電永豐3C購01（081366）、士電國泰44購01（045619）。

中興電7月營收20.85億元，年增5.9%；累計今年前七月營收143.5億元，年增12.7%，單月、前七月均創歷史同期新高。

中興電受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在手訂單滿檔，自去年以來，幾乎每月營收都繳出同期新高的紀錄。中興電相關權證有中興電永豐41購01（038762）、中興電凱基3B購02（084635）。