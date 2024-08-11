快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

士電、中興電 四檔帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
士電、中興電相關權證
士電、中興電相關權證

近來電力需求再度喚起多頭買盤介入士電（1503）與中興電，由於電力議題可望持續一段長時間，逢低即有買盤布局。權證發行商表示，可挑偏價外10%左右的相關認購權證參與操作。

士電累計上半年營收180.89億元，年增8.65%，創同期新高。綠能、AI浪潮興起、美國兆元基建計畫等，重電業持續受惠。台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為重電族群未來三個主要成長動能。士電目前單能見度到2027年，外銷訂單比重亦逐年增加。

法人認為，隨著北美變壓器去中化的趨勢，與散熱等領域的布局逐步發酵，將推升士電2025年毛利率進一步提升。連結士電的相關權包括士電永豐3C購01（081366）、士電國泰44購01（045619）。

中興電7月營收20.85億元，年增5.9%；累計今年前七月營收143.5億元，年增12.7%，單月、前七月均創歷史同期新高。

中興電受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在手訂單滿檔，自去年以來，幾乎每月營收都繳出同期新高的紀錄。中興電相關權證有中興電永豐41購01（038762）、中興電凱基3B購02（084635）。

士電

延伸閱讀

台電若獲千億撥補 電價將凍漲

兩大因素...台電上月賺錢了

10月將再漲電價？經部指檢討享優惠電價的「這些產業」 恐將面臨補漲

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核准 台電說話了

相關新聞

台指期 拚站穩半年線

台股上周五（9日）受到美股晶片股上漲所激勵，呈開高走高的格局，終場加權指數上漲598點、收在21,469點。而周線下跌1...

期貨商論壇／信驊期 動能轉強

隨通用伺服器回升、AI伺服器放量，加上輝達（NVIDIA）新平台轉換，都推升遠端伺服器管理晶片（BMC）使用量。信驊（5...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

地緣政治風險依然為黃金的表現提供強有力的支撐。市場對中東緊張局勢升溫感到非常擔憂，尤其以色列和伊朗間的對峙，使投資者的焦...

群創、中砂 認購耀眼

台股多空交戰激烈；證券專家表示，投資人操作上應避開漲多風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考群創（3481）...

昇陽、世芯 選逾四個月

半導體產業已成為台灣科技業的核心。隨護國神山台積電受到全球市場高度關注，相關半導體廠也備受法人青睞，激勵包括昇陽半導體（...

士電、中興電 四檔帶勁

近來電力需求再度喚起多頭買盤介入士電（1503）與中興電，由於電力議題可望持續一段長時間，逢低即有買盤布局。權證發行商表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。