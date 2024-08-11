全民權證／聯詠 押中長天期
聯詠（3034）7月合併營收92.67億元，月增9.5％，年減4.2％；今年前七月合併營收589.26億元，年減7.9％。
聯詠第2季因電視面板應用拉貨積極、系統單晶片需求增加，稅後純益53.88億元，季增10.1％、年減21.5％，每股純益8.86元。累計上半年稅後純益102.82億元，年減11.5％，每股純益16.9元。
聯詠第3季三大產品線中，估SMDDIC營收季增最多，主因手機OLED DDIC需求。SoC小幅季增。LDDIC估營收持平，TV因上半年漲價，客戶提早拉貨，下半年需求下降。Monitor需求下降，但電競需求仍好。
投資人可挑選價內外程度20%以內的中長天期權證，如聯詠兆豐41購01（076586）、聯詠國泰3C購01（087227）。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言