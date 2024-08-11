全民權證／聯詠 押中長天期

聯詠（3034）7月合併營收92.67億元，月增9.5％，年減4.2％；今年前七月合併營收589.26億元，年減7.9％。

聯詠第2季因電視面板應用拉貨積極、系統單晶片需求增加，稅後純益53.88億元，季增10.1％、年減21.5％，每股純益8.86元。累計上半年稅後純益102.82億元，年減11.5％，每股純益16.9元。

聯詠第3季三大產品線中，估SMDDIC營收季增最多，主因手機OLED DDIC需求。SoC小幅季增。LDDIC估營收持平，TV因上半年漲價，客戶提早拉貨，下半年需求下降。Monitor需求下降，但電競需求仍好。

投資人可挑選價內外程度20%以內的中長天期權證，如聯詠兆豐41購01（076586）、聯詠國泰3C購01（087227）。（兆豐證券提供）

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