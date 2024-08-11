昇陽、世芯 選逾四個月

半導體產業已成為台灣科技業的核心。隨護國神山台積電受到全球市場高度關注，相關半導體廠也備受法人青睞，激勵包括昇陽半導體（8028）、世芯-KY等個股在上周台股短彈的過程中，受到買盤追捧，激勵股價強勢。

昇陽半導體、世芯-KY相關權證

法人指出，台積電將在2026年推出的2奈米改良版（N2P）中，將正式導入晶背供電技術。伴隨著先進製程愈來愈貴，邏輯與電力晶粒將互為干擾，晶背供電將在2奈米製程中獲得大幅度採用的機會。在此情況下，除台積電本身將因此受惠外，法人預期，主要受惠股將是提供載體晶圓的昇陽半導體。

世芯-KY方面，法人指出，由於受惠北美雲端服務供應商（CSP）大客戶，以及IDM客戶出貨動能無虞， 且在 CoWoS產能配合下，預估世芯-KY今年第2季、第3季營收表現將維持季增態勢，並將續創新高。

權證發行商建議，投資人可挑選昇陽、世芯-KY相關連結的認購權證布局。挑選標準以價內外15%以內、剩餘天數四個月以上等條件為主。昇陽半導體相關權證昇陽半中信41購01（043962）、昇陽半元大41購06（044096）；世芯-KY相關權證有世芯中信42購04（041018）、世芯凱基44購03（040935）。