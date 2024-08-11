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群創、中砂 認購耀眼

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
群創光電。記者李珣瑛／攝影
群創光電。記者李珣瑛／攝影

台股多空交戰激烈；證券專家表示，投資人操作上應避開漲多風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考群創（3481）、中砂等，利用權證參與行情。

法人表示，現階段包括法說會、營收、季報等風向，以及產業訊息面等，為短線支撐多頭信心的關鍵，目前台股大盤持續多空震盪。進入第3季電子傳統旺季，經濟基本面展望仍佳，資金動能不虞匱乏，後市仍有反攻契機。

群創、中砂相關權證
群創、中砂相關權證

群創第2季合併營收為569億元，營業淨利4億元，稅後純益為12億元，每股純益0.12元；並看好第3季供需平穩。

展望第3季營運，群創表示，消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大，人工智慧（AI）帶動資通訊（IT）面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。

群創表示，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。同時，將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

根據對當前業務狀況的評估，群創對於第3季的面板展望方面：大尺寸面板出貨量季減3%以下，平均售價（ASP）與第2季持平。中小尺寸面板出貨量季成長3%以內。

再生晶圓暨半導體材料廠中砂近期召開法說會，公司上修全年營收成長預估下緣，原為持平至成長一成，現為成長5%至一成，且法人估計表現可能偏向上緣。

中砂第2季合併營收17.31億元，季增8.5%、年增9.9%，毛利率31.6%，季減0.8個百分點，歸屬母公司業主淨利2.53億元，季減1.1%、年增14.6%，每股純益1.75元。

中砂累計上半年合併營收33.26億元，年增6%，毛利率32%，歸屬母公司業主淨利5.1億元，年增27.5%，每股純益3.52元。

台新證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結群創的相關權證，包括群創台新3B購01（036123）、群創凱基42購03（044954）；中砂相關權證有中砂台新3C購01（037201）、中砂兆豐42購01（036082）等。

中砂 群創

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