全民權證／川湖 押逾五個月

川湖（2059）受AI、通用型伺服器成長力道強勁、廚具滑軌庫存去化樂觀，營運能見度高，2025年至2026年成長可期。

法人指出，川湖2024年將受益於H100/H200伺服器的需求增長，推動高階導軌的出貨量顯著提升。隨著第4季度GB200伺服器的少量出貨，即便川湖不再是獨家供應商，高市占率仍將維持，鞏固伺服器導軌業務的增長潛力。法人預估，川湖在2024年和2025年的營收分別將年增70.2%和9.5%，每股稅後純益（EPS）達56.81元和62.54元。

權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

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