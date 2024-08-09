全民權證／勤誠 瞄準價外25%

勤誠（8210）第2季財報及7月營收雙雙報喜。法人預測，由於勤誠終端客戶今年資本支出，將持續投入AI基礎建設及資料中心擴建，有望帶動業績成長。

勤誠第2季營收36.07億元，年增43%，毛利率25.3%，稅後純益4.53億元，每股純益（EPS）3.77元。7月營收15.03億元、月增13.4%，年增111.1%。

以產品組合來看，勤誠上半年伺服器與存儲機殼產品占整體營收比重98％，帶動營運優於去年同期，7月營收也下歷來同期新高。法人指出，勤誠因研發各式CPU平台及GPU規格的產品，包括英特爾、超微、ARM、輝達等，為後市營運增添動能。

權證發行商表示，看好勤誠的投資人可挑選價外25%以內的長天期權證介入。（台新證券提供）

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