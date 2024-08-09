快訊

奧運拳擊／無懼性別爭議！克莉芙擊退楊柳 拿下66公斤級金牌

中職／重磅！「好萊塢巨星」喬瑟夫高登李維周日為富邦悍將開球

全民權證／勤誠 瞄準價外25%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
勤誠相關權證
勤誠相關權證

勤誠（8210）第2季財報及7月營收雙雙報喜。法人預測，由於勤誠終端客戶今年資本支出，將持續投入AI基礎建設及資料中心擴建，有望帶動業績成長。

勤誠第2季營收36.07億元，年增43%，毛利率25.3%，稅後純益4.53億元，每股純益（EPS）3.77元。7月營收15.03億元、月增13.4%，年增111.1%。

以產品組合來看，勤誠上半年伺服器與存儲機殼產品占整體營收比重98％，帶動營運優於去年同期，7月營收也下歷來同期新高。法人指出，勤誠因研發各式CPU平台及GPU規格的產品，包括英特爾、超微、ARM、輝達等，為後市營運增添動能。

權證發行商表示，看好勤誠的投資人可挑選價外25%以內的長天期權證介入。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

NVIDIA值得高股價嗎？ 估值大師達摩德仁因這理由力薦

初領失業金人數意外大降...美股早盤勁升 台積ADR、輝達均俏

水冷或輝達認證的飆股

輝達為何是AI之王？作家提「護城河優勢」：主營硬體、毛利率媲美軟體公司

相關新聞

胡連、貿聯 四檔耀眼

全球汽車銷售市場回歸平穩增長，根據最新的市場預測，2024年和2025年的增幅為2.6%和2.9%，新能源車的年增率預計...

統一、鈊象 選逾90天

隨暑假到來，吃喝玩樂的暑假概念股也受到矚目。統一（1216）、鈊象（3293）受惠暑假帶來旺季，海外布局拓展有成，下半年...

全民權證／國泰金 兩檔帶勁

國泰金（2882）7月稅後純益214.9億元，單月獲利比6月、去年同月均大增；累計前七月稅後純益931億元，年增九成，每...

全民權證／川湖 押逾五個月

川湖（2059）受AI、通用型伺服器成長力道強勁、廚具滑軌庫存去化樂觀，營運能見度高，2025年至2026年成長可期。

全民權證／勤誠 瞄準價外25%

勤誠（8210）第2季財報及7月營收雙雙報喜。法人預測，由於勤誠終端客戶今年資本支出，將持續投入AI基礎建設及資料中心擴...

最牛一輪／華碩犀利 兆豐41叫好

上市櫃公司陸續公告財報，華碩（2357）第2季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股純益（EPS）15.9元，激勵昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。