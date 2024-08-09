全民權證／國泰金 兩檔帶勁

國泰金（2882）7月稅後純益214.9億元，單月獲利比6月、去年同月均大增；累計前七月稅後純益931億元，年增九成，每股純益（EPS）達6.07元，創歷史次高，推升昨（9）日股價站上季線，收上60元，技術面領先大盤。

法人認為，壽險反映資本利得及經常性收益，且銀行受升息及放款動能維持穩健，使獲利走揚；隨Fed啟動降息循環，目前利率期貨對今年降息幅度增至2至3碼，美元指數轉弱帶動壽險全年避險成本升至1~1.5%，整體經濟展望正向。

看好國泰金的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期逾60天的認購權證，擴大獲利空間，但應善設停利停損價位。（永豐金證券提供）

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