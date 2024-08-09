快訊

奧運拳擊／無懼性別爭議！克莉芙擊退楊柳 拿下66公斤級金牌

中職／重磅！「好萊塢巨星」喬瑟夫高登李維周日為富邦悍將開球

統一、鈊象 選逾90天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
統一、鈊象相關權證
統一、鈊象相關權證

隨暑假到來，吃喝玩樂的暑假概念股也受到矚目。統一（1216）、鈊象（3293）受惠暑假帶來旺季，海外布局拓展有成，下半年營運看俏，相關權證可伺機布局。

近來電子股隨美股波動頗大，屬民生消費類股的統一，吸引穩健型投資人進場。統一日前公布上半年營收3,208.76億元，稅後純益 114.43 億元，年增2.1%，每股純益（EPS） 2.01 元，其中統一中控及統一超的獲利貢獻最顯著。

法人分析，統一旗下的統一超商上半年獲利年增 17.2%；統一中控也有一成成長。其中統一超商在台灣、菲律賓7-ELEVEN、康是美、台灣星巴克等營運亮眼，上半年便利商店及流通物流事業部營收及獲利都創同期新高。

統一中控在中國大陸經濟不振，通縮降級消費持續，上半年仍繳出亮眼佳績，主因在部分原物料價格回跌、產能效益提升、產品結構優化，營收創同期新高，獲利也優於去年同期。

鈊象7月營收15.15億元，年增32%，單月營收連續三個月站穩15億元以上；前七月營收已破百億元，達102.67億元，年增近三成。

海外布局部分，鈊象今年新切入歐洲與東南亞市場處高成長階段，加上台灣、美國等市場穩健成長，全年業績可期；因遊戲授權營收比重提高，毛利率有望持續突破，為獲利帶來正面效益。

鈊象的營收組合中，海外授權占54％、網路遊戲37％、商用機台9％。法人預估，鈊象下半年業績可望優於上半年，全年營運也有機會優於去年，再創新高。

權證發行商建議，看好統一、鈊象的投資人，可挑價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證進行布局，藉此放大槓桿利潤。

延伸閱讀

北京智庫倡粵港澳大灣區一體化 文章下架

美股勁揚 法人：台股有望挑戰半年線

統一上半年EPS 2.01元

鴻海、訊芯 權證四檔有戲

相關新聞

胡連、貿聯 四檔耀眼

全球汽車銷售市場回歸平穩增長，根據最新的市場預測，2024年和2025年的增幅為2.6%和2.9%，新能源車的年增率預計...

統一、鈊象 選逾90天

隨暑假到來，吃喝玩樂的暑假概念股也受到矚目。統一（1216）、鈊象（3293）受惠暑假帶來旺季，海外布局拓展有成，下半年...

全民權證／國泰金 兩檔帶勁

國泰金（2882）7月稅後純益214.9億元，單月獲利比6月、去年同月均大增；累計前七月稅後純益931億元，年增九成，每...

全民權證／川湖 押逾五個月

川湖（2059）受AI、通用型伺服器成長力道強勁、廚具滑軌庫存去化樂觀，營運能見度高，2025年至2026年成長可期。

全民權證／勤誠 瞄準價外25%

勤誠（8210）第2季財報及7月營收雙雙報喜。法人預測，由於勤誠終端客戶今年資本支出，將持續投入AI基礎建設及資料中心擴...

最牛一輪／華碩犀利 兆豐41叫好

上市櫃公司陸續公告財報，華碩（2357）第2季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股純益（EPS）15.9元，激勵昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。