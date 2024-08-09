統一、鈊象 選逾90天

隨暑假到來，吃喝玩樂的暑假概念股也受到矚目。統一（1216）、鈊象（3293）受惠暑假帶來旺季，海外布局拓展有成，下半年營運看俏，相關權證可伺機布局。

近來電子股隨美股波動頗大，屬民生消費類股的統一，吸引穩健型投資人進場。統一日前公布上半年營收3,208.76億元，稅後純益 114.43 億元，年增2.1%，每股純益（EPS） 2.01 元，其中統一中控及統一超的獲利貢獻最顯著。

法人分析，統一旗下的統一超商上半年獲利年增 17.2%；統一中控也有一成成長。其中統一超商在台灣、菲律賓7-ELEVEN、康是美、台灣星巴克等營運亮眼，上半年便利商店及流通物流事業部營收及獲利都創同期新高。

統一中控在中國大陸經濟不振，通縮降級消費持續，上半年仍繳出亮眼佳績，主因在部分原物料價格回跌、產能效益提升、產品結構優化，營收創同期新高，獲利也優於去年同期。

鈊象7月營收15.15億元，年增32%，單月營收連續三個月站穩15億元以上；前七月營收已破百億元，達102.67億元，年增近三成。

海外布局部分，鈊象今年新切入歐洲與東南亞市場處高成長階段，加上台灣、美國等市場穩健成長，全年業績可期；因遊戲授權營收比重提高，毛利率有望持續突破，為獲利帶來正面效益。

鈊象的營收組合中，海外授權占54％、網路遊戲37％、商用機台9％。法人預估，鈊象下半年業績可望優於上半年，全年營運也有機會優於去年，再創新高。

權證發行商建議，看好統一、鈊象的投資人，可挑價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證進行布局，藉此放大槓桿利潤。