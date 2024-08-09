胡連、貿聯 四檔耀眼

全球汽車銷售市場回歸平穩增長，根據最新的市場預測，2024年和2025年的增幅為2.6%和2.9%，新能源車的年增率預計將達到17%和15%，相關個股如胡連（6279）、貿聯-KY（3665）等公司有望受益於市場的正向發展。

胡連在2024年第2季表現亮眼，營收達19.9億元，季增5%、年增17%。中國大陸接單狀況優於預期，主要客戶銷量維持高檔，帶動中國區營收將年增逾20%。

胡連、貿聯-KY相關權證

展望2024年第3季，隨著大陸接單狀況的提升，歐洲區機車線束及美國鏟雪車線束的穩定貢獻，預期胡連第3季營收將季增13%、年增20%。同時，大陸自主品牌保險絲盒出貨增加，以及切入比亞迪低壓產品市場，將使胡連在2024年下半年持續成長。

胡連在高頻高速連接器領域的技術進展快於大陸當地廠商，預計2024年該產品的比重將達6%。

貿聯-KY在2024年第2季的營收達到130.9億元，較上一季成長5%，較去年同期成長0.7%，主要來自於資本設備、非電動車客戶以及電器出貨的提升。

法人分析，隨營運動能的持續增長，預計貿聯2024年第3季的營收將季增11%、年增9%。特別是隨著高速傳輸需求的增加，貿聯的HPC新品將於第4季開始出貨，預期第4季的營運有望淡季不淡，營收將與上一季度持平。

展望2024年，隨著下半年新案數量較上半年增長超過一倍，貿聯的業務將進一步拓展。

權證發行商建議，看好胡連、貿聯-KY等後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。