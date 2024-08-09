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8月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北9日電

台北股市今天上漲598.9點，收21469點。8月電子期收1145.15點，上漲48點，正價差3.36點；8月金融期收1995.6點，上漲56.2點，逆價差15.95點。

8月電子期以1145.15點作收，上漲48點，成交737口。9月電子期以1143.5點作收，上漲47.9點，成交19口。

電子現貨以1141.79點作收，上漲35.84點；8月電子期貨與現貨相較，正價差3.36點。

8月金融期以1995.6點作收，上漲56.2點，成交1291口。9月金融期以2000點作收，上漲58.2點，成交10口。

金融現貨以2011.55點作收，上漲53.77點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差15.95點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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7月電子期漲 金融期跌

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